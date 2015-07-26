تعرّفوا على مُلهمة الشابات الأكثر عصرية!

عارضة الأزياء البريطانية الشابة Cara Delevingne ذات الاثنين والعشرين عاماً استطاعت، في فترة قصيرة جداً، أن تثبت نفسها كإحدى أنجح عارضات الأزياء العالميات وأكثرهن شهرة، كما استطاعت أن تكون مثالاً يحتذى به في ميدان الأناقة والأسلوب المميز والمعاصر في الموضة. واليوم، أضافت صفة الممثلة إلى سيرتها الذاتية، لتُصبح بذلك المُلهمة الأكثر عصرية بالنسبة إلى الشابات.

وسنركّز اليوم على نمطها الرائع في الموضة، الذي يمتاز عن نظيراتها من عارضات أزياء وممثلات، كونه متمرداً ويجمع بين الأسلوب الذكوري العملي والأسلوب الأنثويّ الناعم. ونحن نراها تنسّق للمشاوير الصباحية أجمل الإطلالات العمليّة المريحة التي تتألّف في الأغلب من سروال رياضيّ قطنيّ مع "تي شيرت" قطنية فضفاضة وحذاء مريح من دون كعب طبعاً، كما تختار تسريحات شعر ومكياج طبيعي. أما في المساء، فتختار أجمل الملابس والفساتين التي تبرز أنوثتها بطريقة رائعة. ومؤخّراً، لاحظنا، خصوصاً أثناء جولاتها العالمية للترويج لفيلمها الأول والجديدPaper Towns، ميلها إلى ارتداء الفساتين القصيرة واختيارها ملابس رائعة من أفخم دور الأزياء العالمية، من أمثال: Elie Saab، Saint Laurent، Dolce&Gabbana، Reem Acra، Fendi، Chanel وغيرها. وقد تحوّل أسلوبها على السجادة الحمراء من ذكوري إلى أنثوي بحت.

وللاكسسوار، تختار Cara الأجمل والأكثر عصرية من حقائب يد وأحذية ومجوهرات عصرية فاخرة.

جمعنا اليوم أبرز إطلالاتها وأكثرها تميّزاً. شاهديها، وأخبرينا إن كنت توافقين على أنها مُلهمة جيل الشابات الأكثر عصرية!

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