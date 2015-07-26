أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل سكرتير "جنح مستأنف النزهة" بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بالتزوير

Google+ Print
إخلاء سبيل سكرتير "جنح مستأنف النزهة" بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بالتزوير إخلاء سبيل سكرتير "جنح مستأنف النزهة" بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بالتزوير
قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، إخلاء سبيل "ع.خ" سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، بكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بتزوير حكم قضائى لأحد المتهمين بحيازة سلاح أبيض.

بداية الواقعة، كانت باكتشاف المستشار ميسرة الدسوقى، رئيس محكمة جنح مستأنف النزهة، عملية التزوير بعد إصداره حكم تأييد حبس لأحد المتهمين بحيازة سلاح أبيض، حيث صدر منطوق الحكم كالآتى "قبول ونقض وتأييد"، فقام السكرتير بوضع كلمة "إيقاف" ليصبح الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ، مما أدى إلى خروج المتهم ثم هروبه بعد اكتشاف الواقعة.

وعلى الفور، أمر رئيس الدائرة بالقبض على الموظف، وتم اقتياده تحت حراسة أمنية إلى قسم النزهة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم "ع.أ"، 40 سنة، سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، ارتكاب جرائم "التزوير، استغلال وظيفة عامة، استعمال محرر مزور، والتزوير فى أوراق رسمية".

وأمرت النيابة العامة، بحجز المتهم 48 ساعة لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة، والتى أثبتت صحة الواقعة نظير مبالغ مالية، وأن الموظف سيئ السمعة بالمحكمة، وأنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه.

من ناحية أخرى، أصدر المستشار محمد البشلاوى، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قراره بتسليم عهدة المتهم المتمثلة فى أوراق وأرشيف القضايا لأحد الموظفين للقيام بأعماله لحين الانتهاء من التحقيق معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365