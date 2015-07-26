إخلاء سبيل سكرتير "جنح مستأنف النزهة" بكفالة 5 آلاف جنيه لاتهامه بالتزوير

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، إخلاء سبيل "ع.خ" سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، بكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بتزوير حكم قضائى لأحد المتهمين بحيازة سلاح أبيض.

بداية الواقعة، كانت باكتشاف المستشار ميسرة الدسوقى، رئيس محكمة جنح مستأنف النزهة، عملية التزوير بعد إصداره حكم تأييد حبس لأحد المتهمين بحيازة سلاح أبيض، حيث صدر منطوق الحكم كالآتى "قبول ونقض وتأييد"، فقام السكرتير بوضع كلمة "إيقاف" ليصبح الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ، مما أدى إلى خروج المتهم ثم هروبه بعد اكتشاف الواقعة.

وعلى الفور، أمر رئيس الدائرة بالقبض على الموظف، وتم اقتياده تحت حراسة أمنية إلى قسم النزهة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم "ع.أ"، 40 سنة، سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، ارتكاب جرائم "التزوير، استغلال وظيفة عامة، استعمال محرر مزور، والتزوير فى أوراق رسمية".

وأمرت النيابة العامة، بحجز المتهم 48 ساعة لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة، والتى أثبتت صحة الواقعة نظير مبالغ مالية، وأن الموظف سيئ السمعة بالمحكمة، وأنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه.

من ناحية أخرى، أصدر المستشار محمد البشلاوى، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قراره بتسليم عهدة المتهم المتمثلة فى أوراق وأرشيف القضايا لأحد الموظفين للقيام بأعماله لحين الانتهاء من التحقيق معه.