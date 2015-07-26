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إصابة 5 بينهم سيدة وطفلها فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق طنطا -القاهرة

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إصابة 5 بينهم سيدة وطفلها فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق طنطا -القاهرة إصابة 5 بينهم سيدة وطفلها فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق طنطا -القاهرة
أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بينهم سيدة وطفلها فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكى وربع نقل بطريق طنطا - القاهرة أمام مدخل كوبرى فاروق بطنطا.

حاول قائد السيارة الميكروباص الهرب إلا أنه تم ضبطه وتم نقل 3 مصابين لمستشفى طنطا الجامعى ونقل السيدة وطفلها لمستشفى المنشاوى العام.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق طنطا - القاهرة الزراعى أمام مدخل كوبرى فاروق بطنطا انتقلت قوات الشرطة وتبين أثناء سير سيارة ميكروباص اصطدمت بـ3 أشخاص أثناء عبورهم الطريق وأثناء محاولة قائد السيارة الهرب اصطدم بسيارتين ملاكى وربع نقل مما أدى لإصابة سيدة وطفلها كانوا يستقلان السيارة الملاكى تم ضبط قائد السيارة ونقل المصابين الثلاثة لمستشفى طنطا الجامعى والسيدة وطفلها لمستشفى المنشاوى العام وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطارالنيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365