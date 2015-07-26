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رسميا.. طارق السعيد مديرا فنيا لجمهورية شبين

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رسميا.. طارق السعيد مديرا فنيا لجمهورية شبين رسميا.. طارق السعيد مديرا فنيا لجمهورية شبين

قرر مجلس إدارة نادي الجمهورية بمدينة شبين الكوم، المعروف بإسم جمهورية شبين، تعيين لاعب الزمالك والأهلي ومنتخب السابق طارق السعيد مديرا فنيا للفريق.

وسيبدأ "ريفالدو الكرة المصرية" كما كان يطلق عليه مهام عمله في الأول من أغسطس المقبل بعد أن وقع الاختيار عليه من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الخشن.

ويهدف مجلس إدارة فريق محافظة المنوفية لإعادته مرة أخرى للدوري المصري الممتاز بعد أن لعب 6 مواسم في مسابقة الأضواء والشهرة عبر تاريخه آخرها كان موسم 1996-1997.

وعمل طارق السعيد، الذي قضى موسما ونصف تقريبا كلاعب محترف في أندرلخت البلجيكي، مساعدا لحسام حسن في المصري، المصرية للاتصالات، مصر المقاصة ومنتخب الأردن.

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