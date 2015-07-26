تقرير.. سبورتينج لشبونة يفضل إعارة ربيعة لفريق غير الأهلي

أفادت صحيفة (ريكورد) البرتغالية أن فريق سبورتينج لشبونة يفضل إعارة اللاعب المصري رامي ربيعة لفريق أوروبي وليس للنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أكد من قبل أنه يريد استعادة مدافعه الدولي، إلا أن اللاعب طلب العودة على سبيل الإعارة وليس بشكل نهائي.

فقرر الأهلي صرف النظر عن استقدامه لعدم رغبته في انتدابه على سبيل الإعارة.

وقال علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة مؤخرا: "رفض الأهلي طلب ربيعة بإتمام الصفقة على سبيل الإعارة".

ومن جانب الفريق البرتغالي، فإنه يفضل إعارة ربيعة لناد أخر في أوروبا بدلا من العودة للفريق الأحمر إذا أتيح ذلك ووافق الأخير على الإعارة وليس الشراء النهائي.

ربيعة انضم لصفوف سبورتنج لشبونة في الصيف المنصرم لكن الإصابات حرمته من اللعب لفترة طويلة مع الفريق.

وقضى ربيعة أغلب الموسم الماضي في الفريق الرديف.