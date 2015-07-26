مستشار رئيس الوزراء للانتخابات:مشروع قانون يخصص ربع مقاعد المحليات للمرأة

>قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن من ضمن القوانين المهمة التى سينظرها البرلمان قانون الدوائر المحلية، موضحا أن الدستور المصرى ميز المرأة من خلال 8 لـ9 مواد أبرزها المادة 11 فى الدستور والمادة 180 والتى تحدد دور مشاركة المرأة فى المجالس المحلية، حيث ألزم المشرع تمثيل المرأة بربع مقاعد المجالس المحلية بما يعادل ما يزيد عن 14500 مقعد للمرأة بالمجالس المحلية القادمة.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، خلال افتتاح فعاليات الدورة التدريبية التى ينظمها المجلس بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان "المرأة فى المجالس المنتخبة.. حملة طرق الأبواب"، والتى تستهدف عدد (130) رائدة ريفية من جميع محافظات الجمهورى، أن البعض يختزل دور المرأة فى قدر من المشاركة السياسية فى التظاهرات الأخيرة.

وأضاف أن المرأة منقوش دورها على جدران المعابد وأن رموز النساء المصريات موجود على جدران المعابد وأن دور المرأة فى 25 يناير و30 يونيو كان ملموسا، وقال "مقبلون على فترة فى غاية الأهمية لتعظيم مشاركة دور المرأة"، موضحا أن الحياة السياسية ستتشكل من خلال البرلمان وبعدها المجالس المحلية.