فى موسم الشمام.. 4 فوائد مذهلة تجعله أفضل فاكهة صيفية

فى موسم الشمام ينصحك الأطباء بالاستفادة القصوى منه، وتناوله بشكل منتظم على الأقل مرتين أسبوعيا، لما له من فوائد هامة وصحية للجسم ووظائفه.

وبعيدا عن مذاقه الشهي، فتوضح الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية أن له من الفوائد الكثير، نظرا لاحتوائه على خليط من المواد والعناصر المفيدة للجسم، فهو ملئ بالفيتامينات خاصة فيتامين A، إضافة للعديد من البروتينات المفيدة.

فوائد مذهلة للشمام اللذيذ.. لا تفوتك

>وتابعت أخصائية التغذية العلاجية حديثها مؤكدة على أن الشمام أحد أهم أنواع الفاكهة الصيفية التى يفضل تناولها خلال موسمها، لتوفرها ومناسبتها لهذا التوقيت الحار من العام، ومن أهم فوائد الشمام الصحية:

- ملئ بالمياه لذا فهو عامل ترطيب طبيعى ورئيسى خلال الطقس الحار.

>- يفيد القليل من الشمام معادلة نسب السكر فى الدم، شريطة عدم الإسراف، إلا أن مرضى السكر عليهم استشارة طبيبيهم المعالج لتحديد الكمية المناسبة على حسب كل حالة.

>- يحسن من نضارة الوجه والجسم، ويساعد على تنعيم البشرة وظهورها بمظهر نضر، كما يكافح الجفاف ومشكلاته.

>- يمد الشمام بالطاقة، والشعور السريع بالشبع، ما يجعله أحد أهم الفاكهة الصيفية المميزة.