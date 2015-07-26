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مهاب مميش: كراكات تحالف التحدى سوف تحفر قناة جديدة بشرق بورسعيد

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مهاب مميش: كراكات تحالف التحدى سوف تحفر قناة جديدة بشرق بورسعيد مهاب مميش: كراكات تحالف التحدى سوف تحفر قناة جديدة بشرق بورسعيد
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع كراكات تحالف التحدى والتى تعمل حاليا فى إنهاء التشطيبات بمشروع قناة السويس الجديدة بالعمل فى حفر قناة جديدة جانبية للسفن موازية لميناء شرق بورسعيد بطول 9.5 كيلو.

وأشار مميش إلى أن حفر قناة بورسعيد كان المخطط القديم لتنمية القناة، من خلال اتفاقية قديمة مع بعض الشركات وقد توقفت، ولذلك قررنا إعادة المشروع مع كراكات تحالف التحدى وهى موجودة الآن قبل أن تغادر.

وأضاف مميش أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بوضع خطط تشمل تطوير ميناء شرق بورسعيد وتحديد رسوم وخرائط لمناطق صناعية جديدة بمنطقة شرق بورسعيد، وأن القناة الجديدة سوف ترفع من كفاءة المنطقة وتزيد من قيمتها الاقتصادية.

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