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رمال المصايف ضرورية لتجديد خلايا قدميك والشعور بالنعومة والحيوية

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رمال المصايف ضرورية لتجديد خلايا قدميك والشعور بالنعومة والحيوية رمال المصايف ضرورية لتجديد خلايا قدميك والشعور بالنعومة والحيوية
أثناء قدوم فصل الصيف يذهب الكثيرون لقضاء الإجازات فى المصايف وذلك للتغير ونزول البحر ويعانى الكثيرون من الرمال المتواجدة على الشواطئ وذلك لثباتها فى الأرجل.

وفى هذا السياق يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هناك الكثير من الأشخاص عند الذهاب لشواطئ البحر يقيمون بارتداء بعض الأشياء للحفاظ على قدميهم من الرمال، وهذا يعد تصرف خاطئ.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن أفضل شىء للحفاظ على صحة قدميك هو تركها تتحرك بشكل طبيعى فى الرمال دون ارتداء الأشياء التى تحافظ عليها، وذلك عن طريق تحريك القدمين باستمرار وحكها مع بعض فهذا يساعد على الحفاظ على صحة القدمين.

ويضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن أفضل الطرق للحفاظ على صحة القدمين أن تمشى على المال بعد النزول للبحر، فهذا يساعد على بعض الفوائد، ومنها:
>1- إزالة الجلد الميت من القدمين.
>2- إعطاء القدمين الشعور بالنعومة والحيوية.
>3- تجدد خلايا الجلد.
>4- صنفرة للجلد الميت فى القدمين.
>5- تنشيط خلايا القدمين.

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مصر 365