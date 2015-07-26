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مدير معهد ضباط الصف للخريجين: "شرف العسكرية لا يضاهيه شرف"

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مدير معهد ضباط الصف للخريجين: "شرف العسكرية لا يضاهيه شرف" مدير معهد ضباط الصف للخريجين: "شرف العسكرية لا يضاهيه شرف"
قال اللواء أركان حرب محمد عبد الحى محمود، مدير معهد ضباط الصف المعلمين، إن شرف العسكرية لا يضاهيه شرف، لافتا إلى أن الضباط يضعون أعناقهم تحت أقدامهم لتعلو ، قائلا "تحية إعزاز وإجلال لأرواح الشهداء الذى ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وقدسية أراضيه".

وأكد اللواء عبد الحى، فى كلمته خلال حفل تخرج الدفعة 151 ضباط صف، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة المعهد وتسليحهم بالعلم والمهارة والمعرفة التى تعينهم على تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لدعم منظومة الكفاءة والاستعداد القتالى للقوات المسلحة.

وأشار اللواء أركان حرب محمد عبد الحى محمود، أن الدفعة 151 من ضباط الصف تم اختيارهم من بين آلاف من الذين تقدموا وكانوا مثالا للإصرار خلال فترة تواجدهم بالمعهد.

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