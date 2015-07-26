إحالة موظف بوزارة الصحة للمحاكمة بتهمة نشر مقاطع إباحية لنفسه على الإنترنت

قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة أخصائى الحاسب الآلى بقسم الاتصال السياسى بمكتب وزير الصحة، للمحاكمة العاجلة، لاتهامه باستخدام أجهزة جهة عمله فى تسجيل ونشر صور وفيديوهات إباحية لنفسه عبر شبكة الإنترنت.

ونسبت للمتهم أنه فى غضون شهر أبريل 2015 تواجد بمكتب الاتصال السياسى التابع لقطاع مكتب وزير الصحة، بعد مواعيد العمل المقررة قانونا، وقام بتشغيل كاميرا جهاز الحاسب الآلى الخاص به، مستخدما إياها فى الولوج على مواقع شبكة الإنترنت وتصوير نفسه عاريا، وهو يأتى بحركات وإيحاءات مشينة ذات طابع جنسى وتصوير عضوه الذكرى ومؤخرته ورفع تلك الصور على موقع للتواصل الاجتماعى.

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