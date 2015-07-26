تواصل الحملات الشبابية لتنظيف العريش احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة

واصل عشرات الشباب من ابناء مدينتى العريش وبئر العبد الحملات التطوعية لتنظيف الشوارع وتجميل الميادين احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وقام الشباب بالدهانات والتنظيف إلى جانب رسم لوحات تعبيرية على جانب كبارى العريش ورفع الإعلام.

وتابع المهندس محمد البيك، رئيس مدينة العريش، أعمال الشباب التطوعية، وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن عددا من الأهالى المتطوعين يشاركون فى هذه الأعمال التى أضفت وجها أجمل على كافة الشوارع والميادين".

من جانبه، قال عدلى اليمانى، رئيس مدينة بئر العبد، إن الشباب نفذوا أعمال رفع كميات من المخلفات بشوارع المدينة وتشجير المدخل الغربى، وإعادة تهيئة المسطحات الخضراء إلى جانب رفع الإعلام.

ودعا منصور الرياضى أحد الرموز الشبابية ببئر العبد الجهات المسئولة بعمل مجسم لقناة السويس بكل مدرسة، كما دعا الأهالى إلى رفع علم مصر من نافذة كل منزل بالمدينة والقرى احتفالا بهذه المناسبة.

وطالب محمود عبدالنبى، رئيس نقابة المعلمين بمنطقة الشيخ زويد، بالسماح لوفد من نقابة المعلمين بالشيخ زويد بالمشاركة فى حفل افتتاح القناة.