أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تواصل الحملات الشبابية لتنظيف العريش احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
تواصل الحملات الشبابية لتنظيف العريش احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة تواصل الحملات الشبابية لتنظيف العريش احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة
واصل عشرات الشباب من ابناء مدينتى العريش وبئر العبد الحملات التطوعية لتنظيف الشوارع وتجميل الميادين احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وقام الشباب بالدهانات والتنظيف إلى جانب رسم لوحات تعبيرية على جانب كبارى العريش ورفع الإعلام.

وتابع المهندس محمد البيك، رئيس مدينة العريش، أعمال الشباب التطوعية، وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن عددا من الأهالى المتطوعين يشاركون فى هذه الأعمال التى أضفت وجها أجمل على كافة الشوارع والميادين".

من جانبه، قال عدلى اليمانى، رئيس مدينة بئر العبد، إن الشباب نفذوا أعمال رفع كميات من المخلفات بشوارع المدينة وتشجير المدخل الغربى، وإعادة تهيئة المسطحات الخضراء إلى جانب رفع الإعلام.

ودعا منصور الرياضى أحد الرموز الشبابية ببئر العبد الجهات المسئولة بعمل مجسم لقناة السويس بكل مدرسة، كما دعا الأهالى إلى رفع علم من نافذة كل منزل بالمدينة والقرى احتفالا بهذه المناسبة.

وطالب محمود عبدالنبى، رئيس نقابة المعلمين بمنطقة الشيخ زويد، بالسماح لوفد من نقابة المعلمين بالشيخ زويد بالمشاركة فى حفل افتتاح القناة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة