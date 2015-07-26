الأسد:نواجه نقصا عدديا فى القوات بعد عزوف المواطنين عن الالتحاق بالجيش

أكد الرئيس السورى بشار الأسد، أن الجيش السورى يواجه نقصا فى عدد قواته، بعد عزوف المواطنين عن الالتحاق به، مقراً بالدعم العسكرى الإيرانى وميلشيا حزب الله له.

وقال بشار فى خطاب له، إن الدعم العسكرى الإيرانى للجيش السورى محدود وأن هناك مسلحين لبنانيين يقاتلون مع الجيش، مضيفاً "تمسكنا ببعض المعارك وتخلينا عن مناطق أخرى، وبعض الدول تدخلت مباشرة فى مساعدة الجماعات المسلحة، ونتخلى عن مناطق سورية من أجل الحفاظ على أماكن أخرى".

وأضاف أن سوريا غير مقسمة رغم وجود مناطق غير سيطرتنا، وأنها لمن يدافع عنها أيا كانت جنسيته.

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