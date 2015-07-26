القوات العراقية تشتبك مع مسلحى تنظيم داعش فى جامعة الأنبار

قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية فى بيان إن قوات الأمن دخلت جامعة الأنبار فى جنوب مدينة الرمادى بمحافظة الأنبار واشتبكت مع مسلحى تنظيم داعش داخل حرمها.

وقال البيان الذى بثه التلفزيون الرسمى "نزف لكم بشرى دخول جهاز مكافحة الإرهاب إلى جامعة الأنبار و هم الآن يخوضون معارك تطهيرها من بقايا داعش الإرهابى ورفع المتفجرات و فتح الطرق" مستخدما الاسم المختصر لتنظيم الدولة الإسلامية الذى كان يعرف سابقا باسم الدولة الإسلامية فى العراق والشام.

وأطلقت قوات الأمن والجماعات المسلحة المتحالفة معها فى أبريل نيسان عملية عسكرية فى محافظة الأنبار بغرب العراق لاستعادتها من أيدى داعش.

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