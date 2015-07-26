مقتل 5 اطفال اثر سقوط قذيفة اطلقها مقاتلو المعارضة على حلب

> قتل خمسة اطفال على الاقل بينهم اربعة اشقاء خلال الليل اثر سقوط قذيفة صاروخية اطلقها مقاتلو المعارضة على احد احياء مدينة حلب (شمال)، حسبما افاد الاحد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد انه "استشهد 5 أطفال هم 4 أشقاء وطفلة قريبتهم، جميعهم دون سن الـ 14 جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها فصائل إسلامية على منزلهم فى حى الشهباء الجديدة الخاضع لسيطرة قوات النظام بمدينة حلب".

وبدأت المعارك فى حلب فى صيف 2012، وانقسمت المدينة منذ ذلك الحين بين احياء خاضعة لسيطرة المعارضة واخرى تحت سيطرة النظام.

ويقصف النظام بانتظام مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة او الجهاديين فى مدينة حلب وريفها من طائرات حربية او بالبراميل المتفجرة. ويستخدم كذلك بدرجة اقل المدفعية وصواريخ من طراز ارض ارض.

وحصد هذا القصف الاف القتلى واوقع اضرارا بالغة لا سيما فى مدينة حلب التى كانت تعتبر قبل الحرب العاصمة الاقتصادية لسوريا.

كما يطلق مقاتلو المعارضة بدورهم قذائف على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام اسفرت عن سقوط العديد من الضحايا.

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