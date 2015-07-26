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نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام قتل آخر بسبب خصومة ثأرية

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نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام قتل آخر بسبب خصومة ثأرية نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام قتل آخر بسبب خصومة ثأرية
أمر المستشار أحمد عوض رئيس نيابة مركز سوهاج وسكرتارية أحمد قناوى، بحبس المتهم عثمان م.م. 44 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل المجنى عليه أحمد ع. ع. بسلاح آلى بسبب خصومة ثأرية بدائرة مركز سوهاج.

تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بأنحاء جسده، وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب خصومة ثأرية بين المجنى عليه والمتهم قام على أثرها بالترصد له وفى أحد الأماكن أطلق عليه النار من سلاح آلى كان بحوزته حتى سقط قتيلا فى الحال.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365