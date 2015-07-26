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النيابة تحقق مع متهمين ضبطوا يمارسون الدعارة داخل شقة فى المحلة

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النيابة تحقق مع متهمين ضبطوا يمارسون الدعارة داخل شقة فى المحلة النيابة تحقق مع متهمين ضبطوا يمارسون الدعارة داخل شقة فى المحلة
تباشر نيابة أول المحلة التحقيقات مع المتهمين بممارسة الدعارة داخل شقة بمنطقة الرجبى والمقبوض عليهم أمس السبت، وهم خليجيان ومصريان وساقطتان مقابل ألف جنيه فى الليلة.

كانت النيابة قد أجرت النيابة تحقيقات مع المتهمين أمس السبت وقررت حجزهم لعرضهم اليوم الأحد لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والنقباء أحمد السويدى وأحمد بهاء معاونا مباحث القسم تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، قد تمكنوا من ضبط لممارسة الدعارة داخل شقة بدائرة القسم مكونة من خليجيين ومصريين وساقطتين مقابل ألف جنيه فى الليلة وتم ضبطهم بملابسهم الداخلية.

وترجع الواقعة بورود بلاغ لرئيس وحدة مباحث الآداب بالمحلة بتردد أشخاص على شقة بالمحلة وبصحبتهم سيدتان، وتم عرض المعلومات على العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، قرر إعداد حملة لاستهداف الشقة وتمكنت المأمورية من ضبط المتهمين وهم كل من "محمد.م.ت"، و"أمين.م.ع.ا" مصرى الجنسية، وشخصان يحملان الجنسية الخليجية وهما "أحمد.س"، و"فهد.م وساقطتان هما "سعاد، وصباح"، وتم اقتيادهما بالملابس الداخلية لقسم أول المحلة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أن الخليجيين تعرفا على المتهم محمد.م واتفقا معه على إحضار ساقطتين لممارسة الدعارة، واتفق المتهم "محمد.م" مع صديقه "أمين.م.ع" على إحضار الساقطتين مقابل ألف جنيه فى الليلة، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.

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مصر 365

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