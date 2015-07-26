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ضبط 5 طلاب سرقوا أوراق امتحانات من كنترول معهد أزهرى بالمنوفية

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ضبط 5 طلاب سرقوا أوراق امتحانات من كنترول معهد أزهرى بالمنوفية ضبط 5 طلاب سرقوا أوراق امتحانات من كنترول معهد أزهرى بالمنوفية
تمكنت مباحث الشهداء بالمنوفية من ضبط 5 طلاب، وذلك لقيامهم بسرقة أوراق الإجابة من كنترول امتحانات النقل الأزهرية بقرية كفر الجلابطة، وذلك لعدم حضورهم الامتحانات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث مركز الشهداء، يفيد تلقيه بلاغا بسرقة كنترول امتحانات النقل الأزهرية بقرية كفر الجلابطة.

على الفور، قرر اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف اللواء محمد مسعود، مدير الأمن، وتم إلقاء القبض على كل من محمود السيد عبد الحميد، مصطفى كامل عبد الحليم، عبد الرحمن شعبان عبد الرحمن، محمد أحمد جاد الله، محمد عشماوى محمد.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وسرقة أوراق الإجابة وإشعال النيران بها لعدم حضورهم الامتحان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365