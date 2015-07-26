إحالة دعاوى موظفى "القومى للإعاقة" المطالبة بالتثبيت لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بهاء الدين زهدى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 34 دعوى مقامين من الدكتور سمير صبرى المحامى، بصفته وكيلا عن 34 من العاملين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، للمطالبة بتثبيتهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى بهم.

وقالت الدعاوى إن المجلس القومى لشئون الإعاقة من المفترض أن يرعى مصالحهم ويؤمن حياتهم، وبالمخالفة لأبسط القواعد القانونية بدأ يهددهم بعدم تجديد عقودهم المؤقتة وتشريدهم ورفض تثبيتهم فى وظائفهم التى يشغلونها بالمجلس الذى أنشأوه وبنى على أكتافهم لرعايتهم ومعالجة مشاكلهم.

واختصمت الدعاوى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.