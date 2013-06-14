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يسرا تصور المشاهد الخارجية من "نكدب لو قلنا مبنحبش" ببيروت

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يسرا تصور المشاهد الخارجية من "نكدب لو قلنا مبنحبش" ببيروت يسرا تصور المشاهد الخارجية من "نكدب لو قلنا مبنحبش" ببيروت

كتب : نجلاء أبوالنجا الجمعة 14-06-2013 15:35

تواصل الفنانة يسرا والمخرجة غادة سليم، تصوير بعض المشاهد الخارجية من مسلسل "نكدب لو قلنا ما نبحبش" في أشهر الأماكن الطبيعية ببيروت، مثل "الروشة" و"حريصة"، حيث تجمع المشاهد يسرا مع ورد الخال ورفيق علي أحمد.

وكانت المخرجة، قد انتهت قبل السفر من تصوير المشاهد الخاصة ببيت يسرا في ستوديو ، وستعود أسرة العمل بعدها، لتصوير باقي المشاهد في العديد من الديكورات والشوارع الخارجية بالقاهرة.

جدير بالذكر، أن العمل تأكد عرضه على قناة دريم، وجاري تسويقه لباقي القنوات الفضائية.

المسلسل يشارك في بطولته كل من مصطفى فهمي ورجاء الجداوي، وأمينة خليل ويارا جبران ومحمد شاهين، وأحمد داوود ومحمد سلام ونسرين أمين وأمير صلاح الدين وثراء جبيل، ونهلة زكي، ومن لبنان كل من ورد الخال ورفيق علي أحمد وكارمن بصيبص، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم.

وتدور أحداث المسلسل حول مريم - يسرا - التي تحب أسرتها وتساعدها، ولديها عطاء وأمومة زائدة، وتفكر دوما في سعادة من حولها، فهي الأم والصديقة لكل من حولها، إلى أن تحدث واقعة تغير موازين حياتها، حيث تدرك أن العطاء لا يكون على حساب نفسها، ويجب أن تحب ذاتها مثلما تحب الآخرين.

وينتج المسلسل، كل من لايت هاوس والشروق وتي فيجن وبرومو ميديا، في تعاونهما الثاني على التوالي مع يسرا، بعد النجاح الذي حققته تجربة "شربات لوز" في رمضان الماضي.

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