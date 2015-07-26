بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام سجن بورسعيد"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، مشاهدة الأسطوانات بقضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، المتهم فيها 51 متهماً بقتل الضابط أحمد البلكى، وأمين شرطة أيمن عبد العظيم، و40 آخرين من أهالى بورسعيد، وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام فور وصولهم قاعة المحكمة، وحضرت هيئة الدفاع بكامل عددها.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد.

وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش ومسدسات" واندسو وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين فى القضية وانتشروا فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة، وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتى أودت بحياتهما.