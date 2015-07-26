للشرابات شروط.. البسها قطن ويوم واحد ونضف رجلك

الكثير منا لا يعى أهمية تنظيف الجوارب أو "الشرابات"، فالقدم هى منبع صحة الجسم، والاهتمام بصحتها وتنظيفها أساس لكى ينعم الإنسان بصحة جيدة.

وعن الجوارب وأهمية تنظيف القدمين بشكل دورى، تحدث الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض التناسلية والجلدية، مؤكدا على أن نظافة القدمين بكل ما يرتديه الإنسان بهما أمر فى غاية الأهمية، ويعد من الإجراءات الصحية الوقائية التى عليه الالتفات والإنتباه لها.

وأوضح سعد أن البعض يهمل التأنى فى اختيار جواربه والاعتناء بصحة قدميه، مما يعرضه للإصابة بالأمراض الجلدية المتعددة والخطيرة، فهذه المنطقة من الجسم "منطقة القدمين" بيئة خصبة لإفراز العرق ونمو وتكاثر الفطريات والبكتيريا والعدوى الجلدية، وهو ما يستلزم لها قواعد وشروط صحية ووقائية تحميها.

أهم شروط ارتداء الجوارب.. وتنظيف القدم والعناية بها

>من أهم شروط ارتداء الجوارب فى القدمين، وطبيعة الاعتناء بالقدم حسبما يوضح أخصائى الجلدية:

>- تغيير الجوارب يوميا، أو مرتين خلال اليوم الواحد لأولئك اللذين تتعرق أقدامهم بشدة وتنبعث منها روائح غير محببة.

>- لابد من ارتداء جوارب قطنية خالصة، لا بوليستر فيها، لأنها تمتص العرق التى تفرزه الغدد العرقية التى تملأ القدمين، كما تضمن تهوية جيدة لهما.

>- غسيل الجوارب جيدا، وشفطفها بالمياه بشكل جيد حتى لا تحتوى على مواد منظفة والتى تحتوى على مواد كيميائية قد تتسبب فى الاصابة بحساسية بالقدمين أو التهابها.

>- غسيل القدم جيدا قبل ارتداء الجوارب، بالمياه الدافئة الهادئة والصابون، أو الاكتفاء فقط بالمياه، مع تمريرها بين الأصابع، وتكرر العملية 3 مرات يوميا، وتجفيف القدم جيدا بفوطة قطنية وتترك للتهوية أكثر من 5 دقائق، ليرتدى الشخص جواربه القطنية بأمان.

>- غسيل القدم ما لا يقل عن مرتين يوميا، على أن تكون المرة الأخيرة قبل النوم مباشرة لضمان النظافة التامة أثناء النوم، وحماية مكان النوم من انتشار البكتيريا والفطريات والعدوى.

>- يفضل رش بودرة طبيعية هادئة للعرق على القدمين وتهويتها وعدم ارتداء الجوارب عليها إلا فى حال الضرورة، مع غشلهما فور خلعه.