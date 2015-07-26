نجوى كرم من أعياد بيروت: هذا هو عريسي الذي يتوجني ملكة دائما

بيروت_علي حلاّل تصوير: محمد رحمة

بعد حفلها الناجح منذ يومين في تطوان المغرب، أحيت شمس الأغنة اللبنانية نجوى كرم ليلة احتفالية ناجحة ضمن أعياد بيروت في واجهة بيروت البحرية في البيال بحضور جمهور أتى من كافة المناطق اللبنانية وبعض البلدان العربية للإستمتاع بصوت نجوى.

نجوى التي تألقت بفستان ذهبي من تصميم اللبناني نيكولا جبران أطلت كالعادة بأغنيتها طشمس الغنية"، وبعدها توجهت للحضور قائلة "لبنان وبيروت يجب أن يبقيا عنواناً للفرح والحب والحضارة، على أمل أن يستمتع الجميع بسهرة جميلة ورائعة، ولم تنس نجوى أن تحيي الصحافة التي ترافق الفنان وتوصل صوته إلى كل قطرة في العالم".

نجوى بدت في قمة عطاءها وتجاوبت كثيرا مع الجمهور وأمتعته بأغانيها المميزة لاسيما تلك التي تعود إلى حقبة التسعينات والتي لازال جمهورها يرددها معها بحفاوة مثل "أنا مافيي"، و "ما بسمحلك" وغيرها من أغنياتها الناجحة"، وهذا إن دلّ على شيء يدل على أرشيف نجوى الحافل ونجاحه، والذي يحبه الجمهور مهما تقدم الزمن".

وبقي الجمهور يطالب نجوى بأداء أغنية "بوسة قبل النوم" التي أصدرتها نجوى مؤخراً، والتي تلاقي استحساناً جماهيريا لاسيما بعد تزامن عرض الكليب عبر الشاشات العربية.

وفي دردشة لـ"سيدتي نت" معها قالت نجوى أن "كلمة "ينقبروا" في أغنيتها الوطنية "كلمة حق" قالت نجوى أنها لا تقصد من ورائها الشماتة بأحد"، وتابعت: "يريدوني مننا أن نموت فليموتوا هم، ويريدوننا أن ننقبر فلينقبروا هم". ولفتت شمس الأغنية الى انه "اذا كانت اللغة اللبنانية تعبر عن المشروع بطريقة ينقبروا نحن نتكلم اللبناني وليس كرشوني".

وعن الوضع الذي يمرّ فيه لبنان من إهمال سياسي وإهمال بيئي قالت نجوى "مهما حصل نريد أن نغني ونفرح الناس رغم كل المتاعب وعلينا ان نعلم كيف نفرح ونحب ونزرع الأمل ونرفع الراية البيضاء".

وللسياسيين قالت: "الله يسامح من لا يعلم كيف يديرنا وينظم لنا حياتنا، الله يسامحهم".

وعن فيديو تطوان في المغرب الذي زفت فيه عروساً قالت: "المغرب العربي أحبه جداً وهم يحبوني وأنا دائماً عروسته، وهو دائماً العريس لأنه يعلم كيف يتوجني ملكة قلوبهم وفرحهم وحبهم".

ورداً على سؤال، حول مشاركتها في الموسم الجديد من برنامج "Arabs got talent" اكتفت نجوى بالقول: "لا أعلم، مازلنا ندرس الموضوع".

وعن أغنيتها "بوسة قبل النوم" لمن تهديها قالت "في حال وجد الحبيب أهديها له، وفي حال لا، فلا أحد يستحقها سوى والدتي".

قصة العلم الذي لم تحمله

كان لافتاً إهداء أحد من المعجبين نجوى علماً خلال غنائها على المسرح، وللوهلة الأولى يظن الجميع أنه العلم اللبناني، إلا أن نجوى وبذكائها البديهي لم تضعه على كتفيها، كونه ليس العلم اللبناني، بل كان علماً من أحد المعجبين بها كتب عليه "كان حلم وصار حقيقة..سمحيلي صورة بدقيقة حدك..حتى حسّ بالحقيقة"، ووضعت صورتها بقلب أرزة العلم.

يذكر أن مهرجانات أعياد بيروت يعود تنظيمها لشركتي "2u2c" و "starsystem".