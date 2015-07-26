وفد رفيع من أصحاب شركات السياحة في المكسيك يزور الأقصر سبتمبر المقبل

قال ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية بمحافظة الأقصر، إن وفداً من أصحاب ومسئولي الشركات في المكسيك سيزورون المحافظة في 13 سبتمبر المقبل في إطار مساعي تنشيط السياحة.

وأضاف عجمي في تصريحات له اليوم الأحد، “الوفد المكسيكي يضم 25 فراد جميعهم من مسئولي وأصحاب الشركات السياحية سيزورون الأقصر بدعوة من غرفة شركات السياحة المصرية”.

وأشار رئيس غرفة شركة السياحة بالأقصر إلي أن الوفد المكسيكي سيزور مختلف المواقع الأثرية والسياحية ومراسي المراكب والبواخر السياحية والفنادق والمطاعم والمطار ومحطة السكة الحديد والطرق وسيقوم بجولة حرة في شوارع المدينة للوقوف علي الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين حركة السياحة بالمدينة.