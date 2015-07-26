بالصور.. وزير الأثار يفتتح مشروع الإضاءة بمواقع أثرية بالأقصر

قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، أن البعثات الأثرية ستبدأ مطلع شهر اغسطس المقبل في أعمال حفريات جديدة بموقع متميز قريب من تل ترابي، لم تتم فيه أعمال حفر وتنقيب منذ عام 1902، وذلك بمنطقة وادي الملوك غرب مدينة الأقصر.

وأضاف الوزير علي هامش افتتاحه لمشروع إضاءة معبد الرامسيوم، و3 مقابر أثرية غرب الأقصر مساء السبت، بحضور المحافظ محمد بدر، مضيفًا أن هذا التل الترابي من المتوقع يكون أسفله كنوز أثرية واكتشافات تاريخية هامة.

كما أعلن الدماطي عن البدء في ترميم وتطوير صرح الملك رمسيس الثاني بمعبد “الرامسيوم”.

وكانت محافظة الأقصر قد احتفلت مساء السبت، بافتتاح مشروع إنارة معبد الرامسيوم، وثلاث مقابر بمنطقة وادي الملوك، وهي “رمسيس الرابع”، و”رمسيس السادس”، و”سيتي الأول”، الذي يسمح لأول مرة للسياح بزيارة المواقع الأثرية بمنطقة البر الغربي ليلاً.

حضر حفل الافتتاح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، و محمد بدر محافظ الأقصر، وسلطان عيد مدير آثار مصر العليا ومحمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية، والمهندس وعد الله محمد رئيس قطاع المشروعات، بوزارة الآثار وعدد من علماء المصريات وقيادات وزارة الآثار والعاملين بالقطاع السياحي.

و المشروع الذي افتتحه وزير الآثار، يشمل عمل منظومة حماية الكترونية متكاملة لمنطقة البر الغربي بالأقصر، وتزويدها بكاميرات مراقبة ثابتة ومتحركة، بهدف تنشيط حركة السياحة وتشجيع الزائرين لزيارة المنطقة ليلاً، وأنه من المقرر أن تمتد مواعيد الزيارة للساعة 11 مساءً، خلال فصل الصيف، والساعة 9 مساءً خلال فصل الشتاء.

و قال الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية، أن مشروع الإنارة الحديثة اشتمل على تغيير نظام الإضاءة بالكامل، واستبداله بنظام جديد بما يتواكب مع أحدث وسائل الإنارة المستخدمة على مستوى العالم.

وأشار عفيفي إلى أنه تم تمويل المشروع من خلال قرض مقدم من أسبانيا مخصص لصالح مشروعات تأمين وإنارة المناطق الأثرية بالأقصر، وكان آخرها مشروع إنارة وتأمين معبد الأقصر، الذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في مارس الماضي.

وأضاف المهندس وعد الله محمد رئيس قطاع المشروعات، أنه تم تنفيذ المشروع تحت إشراف القطاع مباشرة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من البنية الأساسية، لتأمين وإنارة منطقة البر الغربي بأكملها، والتي تضم معبد حتشبسوت بالدير البحري ومعبد الرامسيوم، ومنطقة وادي الملوك ومعبد مدينة هابو، وذلك تمهيداً لافتتاح باقي المنطقة في غضون الأشهر القليلة القادمة.