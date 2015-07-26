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توافد المواطنين على مكاتب البريد للحجز فى الـ30 ألف وحدة سكنية

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توافد المواطنين على مكاتب البريد للحجز فى الـ30 ألف وحدة سكنية توافد المواطنين على مكاتب البريد للحجز فى الـ30 ألف وحدة سكنية
بدأ عدد من مكاتب البريد بمحافظتى القاهرة والجيزة فى استقبال المواطنين الراغبين فى حجز الوحدات السكنية التى أعلنت عنها وزارة الإسكان.

وتوافد المواطنون على مكاتب بريد منطقة فيصل والمريوطية والعمرانية ويحملون معهم الأوراق التى تضمنها إعلان طرح 30 ألف وحدة سكنية والمتمثلة فى "صور الرقم القومى وصور قسيمة الزواج ومفردات المرتب وشهادة التأمينات".


>- الإسكان" تبدأ اليوم إجراءات حجز 30 ألف وحدة سكنية فى 9 مدن جديدة
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