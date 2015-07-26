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بالأسماء.. إصابة 18 مجندا فى استهداف أتوبيس الداخلية بالعريش

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بالأسماء.. إصابة 18 مجندا فى استهداف أتوبيس الداخلية بالعريش بالأسماء.. إصابة 18 مجندا فى استهداف أتوبيس الداخلية بالعريش
قال مصدر طبى بشمال سيناء، إن إجمالى المجندين المصابين من قوات الشرطة الذين تم نقلهم من موقع استهداف أتوبيس بعبوة ناسفة بالعريش بلغ 18 مجندا هم كل من:

عريف حمودة شعبان حسين 28 سنة، الغربية، عريف خيرى سعيد شعبان سنة، من الغربية عريف رومانى نبيل شريف 33 سنة، المنيا، عريف عادل ربيع على 30 سنة، الغربية مجند أحمد جمال محمد 22 سنة، الشرقية، عريف رضا عبد الكريم محمد 32 شن، الدقهلية، وعريف سامح أحمد رفاعى 33 سنة، الغربية، عريف مفرج عبد الله 30 سنة، الغربية، عريف عاصم محمود محمد 28 سنة الغربية، عريف على زكريا أحمد 28 سنة الغربية، عريف عبد المولى موسى عبد المولى 30 سنة، المنصورة، عريف عبد الحميد سلامة 34 سنة، القليوبية، عريف زغلول عبد اللطيف حمادة سنة 28، الشرقية، عريف حازم زكى 24 سنة، الغربية، عريف بدراوى سيد يوسف 34 سنة، الغربية، عريف أحمد صابر عبد الغفار 32 سنة الغربية، عريف محمد محمود البنا 32 سنة، الغربية، عريف رجب نصر زايد 32 ستة البحيرة.

وأشار المصدر إلى أن 10 من بين المصابين تماثلوا للشفاء وبقية المصابين تراوحت إصاباتهم ما بين جروح وشظايا.

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مصر 365