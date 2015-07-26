بعد تقارير اقترابه من سان جيرمان.. فان جال لا يعلم أين دي ماريا

أشار لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى أنه لا يعلم لماذا لم ينضم لاعبه أنخيل دي ماريا إلى رحلة الفريق الإعدادية بأمريكا.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات نشرتها شبكة (بي.بي.سي):"لم يكن معنا على الطائرة".

وأضاف "ماركوس روخو أيضا لم يكن على الطائرة، كانت لديه مشكلة في جواز السفر. بينما دي ماريا، لا أعلم لماذا لم يأت، لا أستطيع قول أي شيء".

وكانت صحيفة (ليكيب) الفرنسية قد أكدت أن اللاعب الدولي الأرجنتيني بات على أعتاب الانتقال لباريس سان جيرمان بصفقة تقدر بـ46.5 مليون جنيه إسترليني.

ولم يقدم دي ماريا المردود المنتظر منه الموسم المنصرم مع فريق الشياطين الحمر رغم أنه أصبح أغلى لاعب ينتقل إلى الدوري الإنجليزي بعد انتدابه من ريال مدريد مقابل 59.7 مليون جنيه إسترليني.