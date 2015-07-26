29.810 منتجات تم تفتيشها في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

بلغ مجموع المنتجات التي تم تفتيشها من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 29810 منتجات خلال الحملات التفتيشية التي نفذها في النصف الأول من العام الجاري، وشملت المنتجات كلاًّ من ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والسجائر، وإطارات المركبات الجديدة والملبسة، وهي من المنتجات الخاضعة للرقابة لضمان مطابقتها وموافقتها للمعايير المحلية والعالمية.

وأشار محمد هلال البلوشي، مدير إدارة الاتصال و التسويق بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة و المطابقة: «إن هذه الحملات التفتيشية تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، وتأتي في إطار متابعة ومراقبة المنتجات المتوفرة في الأسواق والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة المحلية والعالمية.

كما قام فريق المجلس بجولات تفتيشية للتحقق من أدوات القياس القانونية تضمنت الموازين التجارية، وموازين الذهب والمعادن الثمينة.