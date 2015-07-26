جامع زايد الكبير استقبل مليون زائر ومصل في رمضان والعيد مواقف اضافية

استقبل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال شهر رمضان الماضي وإجازة عيد الفطر نحو مليون صائم ومصل وزائر من بينهم نحو 480 ألف صائم في الخيم المكيفة التي نصبت في ساحات الجامع وذلك من خلال مشروع «ضيوفنا الصائمون»، الذي يقام سنوياً عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما استقبل الجامع نحو 415 ألف مصل من بينهم 280 ألف مصل في صلاة التراويح و135 ألف مصل في صلاة التهجد وكان من بينهم 52 ألف مصل في ليلة 27 رمضان وذلك تحرياً لليلة القدر وأملاً في الفوز بثواب تلك الليلة المباركة ونحو 27 ألف مصل في صلاة عيد الفطر.

وزار جامع الشيخ زايد الكبير نحو 50 ألف زائر من مختلف الجنسيات خلال الفترة الصباحية من شهر رمضان الماضي، فيما بلغ عدد الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك نحو 26 ألف زائر وسجل يوم السبت «ثاني أيام العيد» أعلى نسبة من الزوار حيث بلغ عددهم نحو 16 ألف زائر.

نشاط مكثف

وحفل مركز جامع الشيخ زايد الكبير بنشاط مكثف طيلة الشهر الفضيل، حيث نظم عدة مشاريع رمضانية من بينها مشروعا «ضيوفنا الصائمون» و«مصابيح رمضانية» بالإضافة إلى عدد من المحاضرات الدينية نظمها المركز في إطار سلسلة محاضراته الأسبوعية التي تنظم ضمن «سلسلة روائع التبيان في تفسير آيات القرآن» وبرنامج «الذكر الحكيم» وتهدف إلى تنمية المجتمع ثقافياً ومعرفياً إلى جانب المحاضرات اليومية التي كانت تقام عقب صلاة التراويح مباشرة وقدمها أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان المركز قد أنهى جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الشهر الفضيل قبل بدايته، حيث تم تجهيز قاعات الصلاة والباحات الخارجية في الجامع لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين، كما استضاف المركز عدداً من نخبة قراء القرآن الكريم ضمن مشروعه «مصابيح رمضانية».

وقد أتم القراء ختم القرآن الكريم كاملاً خلال صلاتي التراويح والتهجد، حيث استقطبت هذه الخطوة اهتمام شريحة واسعة من المصلين الذين حرصوا على متابعة الأئمة وتدبر آيات كتاب الله الكريم من بدايته وحتى آخر آية فيه طيلة ليالي الشهر الفضيل.

وتعد هذه المبادرة امتداداً للمبادرات التي يحرص المركز على تقديمها خلال شهر رمضان المبارك لتوفير الأجواء الإيمانية خلال أداء الصلاة في هذا الصرح الكبير وقد تم ختم القرآن الكريم خلال صلاة التهجد في ليلة 29 رمضان بإمامة المقرئ الشيخ إدريس أبكر.

«ضيوفنا الصائمون»

كما أنجز المركز تنظيم مشروع «ضيوفنا الصائمون» والذي يقام سنوياً عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تم إعداد هذه الوجبات في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي بحيث تكون وجبة متكاملة تراعي جميع احتياجاتهم الغذائية.

وانطلاقاً من حرص المركز على توفير كل الخدمات والتسهيلات لجميع المصلين والزوار تم افتتاح العيادة الطبية بالجامع والواقعة بالقرب من مدخل قاعة الصلاة الرئيسة.

محاضرات أسبوعية

وواصل المركز خلال شهر رمضان المبارك تنظيم محاضراته الأسبوعية ضمن برنامج «الذكر الحكيم»، كما ألقى فضيلة الشيخ وسيم يوسف عدداً من محاضرات برنامج «روائع التبيان في تفسير آيات القرآن الكريم» كل يوم اثنين بعد صلاة التراويح مباشرة.

كما استضاف المركز طوال الشهر الفضيل المحاضرات والدروس التي ألقاها أصحاب الفضيلة العلماء من ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

خصص مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالتعاون مع بلدية أبوظبي عدداً من المواقف الإضافية بجانب مبنى وزارة الداخلية وآخر بالقرب من فندق الريتز كالرلتون.

وقام المركز بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي بتوفير مستشفى ميداني متنقل يتسع لـ 16 سريراً منذ بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الصحية اللازمة للمصلين إلى جانب توفير ست سيارات إسعاف للتعامل مع أي حالة طبية تستدعي النقل إلى المستشفيات.