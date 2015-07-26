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بالصور.. عبدالله الظاهري محب البر غدر به البحر

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الغموض الذي لايزال يكتنف قصة اختفاء الاخوين عبدالله ومنصور محمد سرور الظاهري ما دفع الكثيرين الى دخول صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانوا من متابعيهم او ممن يودون الاطمئنان عنهما او الدعاء لهما بالعودة سالمين. صفحة منصور الرسمية على الانستغرام خاصة، لم نتمكن من الدخول اليها ومعرفة شيء من التفاصيل عن حياته، في حين كانت صفحة عبدالله متاحة وجدنا فيها الدعاء والمحبة والكثير الكثير.

لم يكتب عبدالله في بروفايله الشخصي في الصفحة الرئيسية ما يعبر عنه او يدل على هواياته او عمله او اي شيء اخر، واكتفى بكتابة اسمه بالكامل لا اكثر. 66 صورة مجموع مشاركات عبدالله، تستعرض لرحلات البر وتشير الى مدى حبه للصحراء والطبيعة والاماكن الهادئة.

اخر مشاركة له كانت قبل اسبوع واحد بالضبط تجد تعليقات بدأت قبل ايام فقط من مختلف المتواجدين في هذا الموقع من بينهم اشخاص ليسوا ضمن خانة المتابعة لديه لكنهم كتبوا ادعية صادقة نابعة من القلب كي يعود هو وأخوه بخير وسلامة، وكتب احد المشاركين دعاء مؤثرا للغاية قال فيه: »يا منجي يونس من بطن الحوت، نجهم من ظلمات البحر، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم".

لم يكن عبدالله كثير المشاركة في حسابه حيث تجد بين كل صورة وأخرى أسابيع من الغياب، وعلى الرغم من قلة صوره ومشاركاته، الا انها تدل على محبته لأصدقائه وكثرة مزاحه معهم حتى خلال مرضه عندما عرض صورة له وهو في المستشفى ويبدو انه يعاني من إعياء شديد الا انه كان يتبادل المزاح والتعليقات مع أصدقائه.

ندعو الله الا يكون البحر قد خانك يا من تعلقت بالبر والارض، ونسأل الله أن يعيدك وأخاك بالسلامة لنرى صوركما من جديد وترويان لنا حكاية النجاة.
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