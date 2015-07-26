تعرف على 3 أمراض نفسية بيفسرها الناس بأنها مس الجن

هل بسبب الجهل أم بسبب العادات التى نشأنا عليها؟ هل الجن يعيش فى حياتنا اليومية وبجوارنا؟ ويمكن أن يتلبسنا، أم أن هذه مجرد ادعاءات وأوهام، كل هذه الأسئلة تدور فى خيال الكثيرين إذا ما شعروا ببعض الأعراض الغريبة.

فما حقيقة ذلك وهل هناك بعض الأمراض التى يعتقد البعض أنها مس من الجن ويهملون العلاج منها ويلجأون للدجالين مما يسبب تدهور الحالة؟

و حول هذا، تشير الدكتورة هالة حماد استشارى الطب النفسى وزميل الكلية البريطانية للطب النفسى، أن هناك بعض الأعراض المتشابهة مع أعراض التباس الجن فى الطب النفسى، ومنها:

1- الهستريا، هذا المرض الذى يصاب به الإنسان نتيجة للصراعات النفسية التى يمر بها فى حياته، وتكون أعراضه القيام بأفعال غير مسئولة كالرغبة فى الضحك والبكاء أو الصراخ، وقد يتسبب فى الإصابة بنوبة إغماء هسترية.

2- انفصام الشخصية، هو مرض يتسبب فى شعور الشخص باضطراب فى السلوك أو التصرفات، كان يرى أشخاص غير موجودين فى الواقع ويتحدث معهم، ويفضل التعايش فى عزلة بعيدة عن الآخرين.

3- الاضطراب الوجدانى "الهوس"، مرض يشبه تأثير تناول المواد المخدرة ويساعد على شعور الأشخاص بالانتشاء، كما يسهل استثارة الشخص وشعوره بالعصبية أى وقت وقد يعانى من عدم النوم ويصبح سريع الغضب، ولدية التعددية فى العلاقات وذلك على غير العادة.

ولذلك تنصح استشارى الطب النفسي، بضرورة الذهاب للطبيب النفسى فى حالة الشعور بهذه الأعراض قبل الذهاب للدجالين الذين قد يفقد الانسان حياته إذا ما لجأ إليهم فضلا عن تعرضه للنصب.