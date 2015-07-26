إصابات الجنود فى محاولة تفجير أتوبيس للداخلية بالعريش محدودة

قال مصدر طبى بشمال سيناء، إن الجنود الذين تم نقلهم من موقع استهداف أتوبيس نقل جنود لوزارة الداخلية بالعريش إصاباتهم تراوحت ما بين جروح وشظايا محدودة وحالتهم مستقرة، وتماثل عدد منهم للشفاء.

من جانبه قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن قوات الأمن مشطت منطقة الحادث بحثا عن عبوات ناسفة أخرى فى موقع استهداف الأتوبيس الذى تم أمام مسجد الخلفاء على طريق العريش الساحلى، موضحا أن عبوتين تم زرعهما على الطريق انفجرت إحداهما ولم تنفجر الثانية.

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضا سحب الأتوبيس المتعطل نتيجة التفجير إلى موقع أمنى بالعريش، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نقل الأخبار، مشددا على أن وزارة الداخلية ستصدر بيانا رسميا بالواقعة وتفاصيل الحادث الإرهابى فى وقت لاحق.

فى ذات السياق، عادت حركة السير على طريق العريش الساحلى بعد إغلاقه لنحو ساعة، بعد الهجوم الإرهابى، وسادت حالة من الغضب بين الأهالى نتيجة تكرار الحوادث الإرهابية بالعريش وسط المدينة، مشيرين إلى أن واجهات منازل فى المنطقة تضررت، كما تهمشت نوافذ زجاجية، بسبب التفجير.

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