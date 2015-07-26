الحكومة اليمنية مستمرة فى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها فى عدن

اتفقت الحكومة اليمنية الشرعية مع مسئولى البنك المركزى فى محافظة "عدن" جنوبى البلاد على إعادة تشغيل البنك وذلك بعد تحرير المحافظة .إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكرت وكالة الأنباء اليمنة الحكومية أن المهندس بدر باسلمة وزير النقل المتواجد فى عدن ضمن أعضاء الحكومة اليمنية التى وصلت هناك عقد اجتماعا مع مسئولى البنك بحضور نايف البكرى محافظ عدن تم خلاله مناقشة إعادة تشغيل البنك الذى توقف عن العمل لمدة أربعة أشهر بعد إعلان ميليشيات الحوثيين الحرب على محافظات الجنوب فى مارس الماضى.
كما عقد وزير النقل ومحافظ عدن اجتماعات مع قيادات شركة النفط ومسئولى شركة مصافى عدن لحل مشاكل الشركتين الهامتين اللتين تعرضتا للقصف ولأضرار كبيرة من قبل ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح خلال الأيام الماضية.