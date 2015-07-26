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الحكومة اليمنية مستمرة فى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها فى عدن

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الحكومة اليمنية مستمرة فى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها فى عدن الحكومة اليمنية مستمرة فى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها فى عدن
اتفقت اليمنية الشرعية مع مسئولى البنك المركزى فى محافظة "عدن" جنوبى البلاد على إعادة تشغيل البنك وذلك بعد تحرير المحافظة .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنة الحكومية أن المهندس بدر باسلمة وزير النقل المتواجد فى عدن ضمن أعضاء الحكومة اليمنية التى وصلت هناك عقد اجتماعا مع مسئولى البنك بحضور نايف البكرى محافظ عدن تم خلاله مناقشة إعادة تشغيل البنك الذى توقف عن العمل لمدة أربعة أشهر بعد إعلان ميليشيات الحوثيين الحرب على محافظات الجنوب فى مارس الماضى.

كما عقد وزير النقل ومحافظ عدن اجتماعات مع قيادات شركة النفط ومسئولى شركة مصافى عدن لحل مشاكل الشركتين الهامتين اللتين تعرضتا للقصف ولأضرار كبيرة من قبل ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح خلال الأيام الماضية.

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مصر 365

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