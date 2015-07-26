الرجال أكثر عرضة للمعاناة من هلوسة المخدرات أكثر من النساء بـ4 أضعاف

كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال عرضة أن يواجهوا المشاكل الذهنية مثل الذهان "الهلوسة" من تعاطى المخدرات أكثر من النساء بأربعة أضعاف.

وأوضح الباحثون أن الذهان هى مشكلة صحية تسبب النظر إلى الأمور بطريقة مختلفة عن الأشخاص الآخرين سواء كان فقدان الاتصال مع الواقع فى شكل الأوهام أو الهلوسة، وصعوبة فى أداء مهام بسيطة.

ولكن لماذا هذه الآثار الجانبية لاستخدام الماريجوانا أو الحشيش كانت لدى الرجال أصعب من النساء؟

وفسر الدكتور إيان هاملتون، من جامعة نيويورك، أن متعاطى الحشيش والماريجوانا من الذكور يفوق عدد مستخدمى الإناث بنسبة 1:4.

وقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن هرمون الاستروجين يشكل حاجزا دفاعيا ضد آثار الحشيش والبانجو، وهناك الكثير من الأدلة على أن هذا الهرمون فى الغالب يقلل من آثار المخدرات لدى الإناث.

وأن أكثر من ضعف الرجال يتعاطون المخدرات كالحشيش والبانجو، مقارنةً بالنساء، وكانوا أكثر عرضة للذهاب إلى المستشفى.

وأضاف الباحثون أن هذه ليست هى المرة الأولى التى وجدت فيها الأبحاث روابط بين الهرمونات وآثار، حيث نشرت جامعة أبردين دراسة تكشف أن تعاطى الحشيش والبانجو أدى إلى انخفاض حاد فى مستويات هرمون التستوستيرون لدى الذكور والذى بدوره أثر سلباً على خصوبة الرجال.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر صحيفة “The Telegraph”، البريطانية.