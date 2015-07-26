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"FDA" تصدق على فئة جديدة من أدوية الكولسترول

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"FDA" تصدق على فئة جديدة من أدوية الكولسترول "FDA" تصدق على فئة جديدة من أدوية الكولسترول
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الجمعة على حقن حديثة لعلاج ارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم وتدعى “Praluent”.

وأوضح الخبراء أن “Praluent” هى فئة جديدة تخفض الكولسترول أفضل من الأدوية والتى قد تعزز حماية القلب.

وأشار الخبراء إلى أن حقن “Praluent” تحتوى على المادة الفعالة “alirocumab” التى تخفض من مستويات الكوليسترول LDL (السيئ)، وتعد واحدة من مجموعة من الأدوية التى تم تطويرها حديثاً وتسمى مثبطات PCSK9.

وأوضحت إدارة الأغذية والعقاقير فى بيان صحفى، أنه تمت الموافقة على “Praluent” فقط للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب وتاريخ من الأزمات القلبية أو السكتة الدماغية الذين يحتاجون إلى خفض الكوليسترول “LDL”، بالإضافة إلى أخذ دواء الستاتين واتباع نظام غذائى صحى.

وأضاف الدكتور جون جينكنز، مدير مكتب إدارة الأغذية والعقاقير العقاقير الجديدة أن “Praluent” يوفر خيارا آخر لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الذين لم يكونوا قادرين على خفض الكولسترول “LDL” بما فيه الكفاية بواسطة عقاقير الستاتين.

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مصر 365