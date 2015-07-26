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غضب بين مواطنى مدينة البياضية بالأقصر بسبب استمرار انقطاع مياه الشرب

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غضب بين مواطنى مدينة البياضية بالأقصر بسبب استمرار انقطاع مياه الشرب غضب بين مواطنى مدينة البياضية بالأقصر بسبب استمرار انقطاع مياه الشرب
تسود حالة من الغضب بين أبناء مدينة البياضية وقرية الحبيل بمحافظة الأقصر، بسبب استمرار أزمة انقطاع المياه للأسبوع الثالث على التوالى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حاول عدد من المواطنين اقتحام مقر فرع شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى فى منطقة قمزو شرقى المحافظة، مطالبين محمد بدر محافظ الأقصر بالتدخل وإقالة رئيس الشركة من منصبه.

وكانت الأزمة قد تصاعدت خلال الفترة التى لحقت شهر رمضان المبارك، واستمر انقطاع المياه لعدة ساعات بمدينة البياضية وقرية الحبيل والقرنة الجديدة وحى الزهور، وتدخل المحافظ وساعد فى حل الأزمة بعدد من المناطق، إلا أنها مازالت مستمرة فى مناطق أخرى.

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مصر 365