وكيلة "صحة كفر الشيخ": محول كهربائى جديد للمستشفى العام

قالت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، وافق على توفير محول كهربائى احتياطى للمستشفى العام.

وأوضحت فى تصريحها لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحريق الذى نشب بمولد الكهرباء "الديزل" الاحتياطى المغذى لمستشفى كفر الشيخ العام لم تنتج عنه أى خسائر فى الأرواح ولم تحدث أى إصابات أو مضاعفات للمرضى أو العاملين بالمستشفى، لافتا إلى أن انقطاع الكهرباء العمومية استمر لمدة تجاوزت ثلاث ساعات ونصف فى ظل أجواء شديدة الحرارة أدت إلى احتراق الكابل واللوحة الخاصة بالمولد الكهربائى.

وقال الدكتور علاء طولان، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، إنه لا صحة لما تردد بتأثر المرضى فى العناية المركزة والأطفال فى الحضان بانقطاع التيار الكهربائى، مشيرا إلى وجود بطاريات يتم الاستعانة بها حال انقطاع التيار الكهربائى.