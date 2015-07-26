الوادى الجديد تُنهى استعداداتها للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

أنهت محافظة الوادى الجديد استعداداتها لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث تشارك المحافظة فى حفل الاحتفال الرئيس بمحافظة الإسماعيلية، بحضور 50 فردًا من أهالى الوادى الجديد من مختلف الأعمار وفئات المجتمع، كما ستشارك فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية فى تقديم فقرات فنية واستعراضية فى حفل الافتتاح الرسمى للقناة.

وقال محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فى تصريحات صحفية، إن المحافظة سوف تساهم بتقديم 2000 هدية تذكارية من المنتجات البيئية والتراثية والحرف اليدوية، للمشاركين فى افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك بالتنسيق مع رئيس قناة السويس، بجانب الاحتفالات التى ستقام داخل المحافظة، وتتمثل فى تركيب 100 لوحة عرض كبيرة عن قناة السويس الجديدة فى الميادين بالمدن والقرى، ورفع علم قناة السويس بجوار علم الجمهورية وعلم المحافظة قبل الافتتاح بأسبوع على مبنى ديوان عام المحافظة، وتزيين الشوارع بأعلام مصر والقناة وتنفيذ ألعاب ليزر هوائية بمدينتى الخارجة والداخلة، لتنفيذ رسومات وأشكال هوائية بأشعة الليزر عن القناة الجديدة.

وأضاف عشماوى، أنه سيتم توفير سيارات يوميًا محملاً عليها شاشات عرض ومكبرات صوت تبث أغانى وطنية تجوب شوارع مدن وقرى المحافظة لعرض أفلام وثائقية عن قناة السويس، والتنبيه بالعد التناقصى لموعد افتتاح القناة وتركيب ساعة تنازلية مستمرة حتى يوم الافتتاح الرسمى للقناة، وشاشات عرض فى كبرى الميادين ومراكز الشباب والأندية لتنقل الافتتاح على الهواء مباشرة.