"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا مائل للحرارة فى أول الليل معتدل فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطرابات الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 23 العظمى 38،الصغرى 24 العظمى 32،الصغرى 21 العظمى 32،الصغرى 25 العظمى 32،الصغرى 24 العظمى 32،الصغرى 24 العظمى 31،الصغرى 22 العظمى 39،الصغرى 23 العظمى 39،الصغرى 21 العظمى38،الصغرى 20 العظمى 38،الصغرى 22 العظمى 36،الصغرى 25 العظمى 37،الصغرى 27 العظمى 40،الصغرى 28 العظمى 43،الصغرى 28 العظمى 40،الصغرى 25 العظمى 37،الصغرى 20 العظمى 33،، الصغرى 31 العظمى 42،الصغرى 30 العظمى 40،الصغرى 22 العظمى 39،الصغرى 25 العظمى 39،الصغرى 28 العظمى 41،الصغرى 23 العظمى 37،الصغرى 30 العظمى 41،الصغرى 25 العظمى 41،الصغرى 27 العظمى 42،الصغرى 28 والعظمى 43،الصغرى 30 العظمى 42،الصغرى 31 العظمى 39،الصغرى 26 العظمى 41،الصغرى 26 العظمى 42،الصغرى 27 العظمى 38،الصغرى 25 العظمى 32.