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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 38

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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 38 "الأرصاد": طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 38
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا مائل للحرارة فى أول الليل معتدل فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطرابات الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 23 العظمى 38،

الإسكندرية

الصغرى 24 العظمى 32،

مطروح

الصغرى 21 العظمى 32،

بورسعيد

الصغرى 25 العظمى 32،

دمياط

الصغرى 24 العظمى 32،

بلطيم

الصغرى 24 العظمى 31،

الإسماعيلية

الصغرى 22 العظمى 39،

السويس

الصغرى 23 العظمى 39،

العريش

الصغرى 21 العظمى38،

نخل

الصغرى 20 العظمى 38،

طابا

الصغرى 22 العظمى 36،

الطور

الصغرى 25 العظمى 37،

مرسى علم

الصغرى 27 العظمى 40،

الغردقة

الصغرى 28 العظمى 43،

شرم الشيخ

الصغرى 28 العظمى 40،

رفح

الصغرى 25 العظمى 37،

كاترين

الصغرى 20 العظمى 33،

سيوة

، الصغرى 31 العظمى 42،

المنيا

الصغرى 30 العظمى 40،

الفيوم

الصغرى 22 العظمى 39،

رأس سدر

الصغرى 25 العظمى 39،

أبوسمبل

الصغرى 28 العظمى 41،

وسط الدلتا

الصغرى 23 العظمى 37،

أسيوط

الصغرى 30 العظمى 41،

سوهاج

الصغرى 25 العظمى 41،

الأقصر

الصغرى 27 العظمى 42،

أسوان

الصغرى 28 والعظمى 43،

شلاتين

الصغرى 30 العظمى 42،

حلايب

الصغرى 31 العظمى 39،

الوادى الجديد

الصغرى 26 العظمى 41،

قنا

الصغرى 26 العظمى 42،

نويبع

الصغرى 27 العظمى 38،

السلوم

الصغرى 25 العظمى 32.

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