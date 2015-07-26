استئناف بطلة "سيب إيدى" على حكم حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق اليوم

تنظر، اليوم الأحد، محكمة مستأنف جنح العجوزة برئاسة المستشار علاء السيد وأمانة سر صابر صبحى استئناف المتهمة رضا الفولى بطلة كليب "سيب ايدى" على حكم حبسهما سنة لاتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر فيديو على شبكة الإنترنت ونشر الرذيلة.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت فى شهر يونيو الماضى بحبس المتهمة رضا الفولى ومخرج كليب سيب إيدى "هارب" وموديل ظهر بالكليب سنة مع الشغل بتهمة التحريض على الفسق.

وكانت نيابة العجوزة برئاسة أحمد دبوس وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة قد أحالت "رضا فولى" ومخرج الكليب والموديلز للمحاكمة العاجلة أمام الجنح بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مباحث الآداب إخطارًا من النيابة، بضبط وإحضار المتهمة بتصوير فيديو كليب يحوى مشاهد ساخنة وخارجة وفاضحة، فتشكل فريق بحث وتحرى وفور تحديد موقع المتهمة تحركت مأمورية وضبطت المتهمة وبصحبتها ممثل داخل إحدى "كافتيريات" المهندسين.