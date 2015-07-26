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زوج يسكب على جسد زوجته مادة حارقة بعد إقامتها دعوى لخلعه

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زوج يسكب على جسد زوجته مادة حارقة بعد إقامتها دعوى لخلعه زوج يسكب على جسد زوجته مادة حارقة بعد إقامتها دعوى لخلعه
انتهت دعوى الخلع التى أقامتها "مرفت.ف" نهاية مأساوية بعد قيام زوجها "طاهر.ر" بسكب مادة حارقة عليها، انتقاما منها لحصولها على حكم بخلعه، حيث تحرر المحضر اللازم.

وكانت الزوجة قد أقامت الزوجة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد خلافات مع زوجها بسبب تعاطيه المواد المخدرة وعلاقاته المتعددة مع السيدات، بعد زواج دام بينهما 7 سنوات تحملت فيها الزوجة الكثير من الإهانات اللفظية والجسدية.

وقالت الزوجة بالدعوى التى حصلت فيها على حكم الخلع مؤخرا، "عشت 7 سنوات مازالت آثارها على جسدى، كان يعاقبنى بالضرب بأى شىء يجده فى طريقه وبسبب أهلى وقلة حيلتى وعدم وجود عائل يصرف على اضطررت للصبر للحافظ على الـ3 أطفال التى رزقنى الله من هذا الزوج القاسى".

وتابعت فى دعوها التى نظرتها محكمة الأسرة ومكتب التسويه لعدد جلسات "عندما كنت أشتكى لحماتى كانت تقول لى "أنا أتبريت منه ومليش علاقه بيه"، كنت أنا وأولادى عرضة كل يوم للعذاب من هذا الزوج الذى لا تعرف الرحمة لقلبه طريقا"، مضيفة: "هددنى أكثر من مرة بالقتل إذا تركت المنزل وأخشى على أولادى منه وأريد الطلاق".

وقامت محكمة الأسرة بطلاق الزوجة خلعا بعد نظر القضية وتوصية مكتب التسوية بعد تغيب الزوج عن جلسات الصلح وبيان تضرر الزوجة وخشيتها على نفسها وابنائها.

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مصر 365