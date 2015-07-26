إصابة 7 بينهم 4 مجندين فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

أصيب اليوم 7 بينهم 4 مجندين فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة حيث، تلقى اليوم اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو بحادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى اتجاه الإسكندرية أمام الكافتريات دائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 1875 د ط ج (ميكروباص) قيادة "حامد.أ" سائق ومقيم الزهور بورسعيد، السيارة رقم 2713 ط د ج (نقل) قيادة "محمد.ر" سائق ومقيم القنطرة البيضاء كفر الشيخ.

أثناء سير السيـارة الأولى بالطريـق المشار إليه فوجئ قائدها بالسيارة الثانية قادمة من أحد الطرق الفرعية فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها.

أسفر الحادث عن إصابة عدد ( 7 ) من مستقلى السيارة الأولى بينهم عدد ( 4 ) مجندين بقطاع الأمن المركزى بالمطرية دقهلية وهم كل من "إبراهيم محمد محمد سعد" ومقيم بيلا كفر الشيخ، إبراهيم على زكريا محمد، عبد الحميد عبد الرحمن عبد الرحمن، محمود رمضان عثمان مصطفى بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام للعلاج وأجريت الإسعافات اللازمة لهم وغادروها، وتحرر المحضر 5454/2015 جنح المركز.