أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للنساء فقط.. تعرفى على الفرق بين الإجهاض والولادة المبكرة

Google+ Print
للنساء فقط.. تعرفى على الفرق بين الإجهاض والولادة المبكرة للنساء فقط.. تعرفى على الفرق بين الإجهاض والولادة المبكرة
كثير من النساء لا يعرفن الفرق بين الولادة المبكرة وتعرض الحامل للإجهاض خاصة لو كانت حامل لأول مرة.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إنه يجب على المرأة التفرقة بين الولادة المبكرة وبين الإجهاض حيث إن الولادة المبكرة هى حدوث ولادة الجنين قبل الشهر التاسع بحيث تحدث الولادة خلال الشهر الثامن والسابع بينما الإجهاض هو حدوث ولادة الجنين قبل الشهر السابع.

ويستكمل د. عمرو قائلا "الفرق بين الولادة المبكرة والإجهاض هو أنه فى الولادة المبكرة تكون هناك إمكانية لعيش الطفل وبينما الإجهاض فرص أن يعيش الطفل على قيد الحياة منعدمة".

ويتابع د. عمرو قائلا "أشهر الأسباب التى تؤدى لحدوث الولادة المبكرة هو حدوث انفجار مبكر لجيب الماء، والالتهابات المهبلية وبمجرى البول، وجود تاريخ مرضى للمرأة الحامل فى أكثر من جنين".

وأضاف د. عمرو قائلا "يجب على المرأة التى تعانى من الالتهابات المهبلية وبمجرى البول ضرورة علاجها قبل وأثناء الحمل والاهتمام بأن تكون الملابس الداخلية قطنية والاعتناء بالنظافة الشخصية وشرب المياه بكمية وافية لتخلص من السموم المسببة للالتهابات بمجرى البول".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365