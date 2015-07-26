للنساء فقط.. تعرفى على الفرق بين الإجهاض والولادة المبكرة

كثير من النساء لا يعرفن الفرق بين الولادة المبكرة وتعرض الحامل للإجهاض خاصة لو كانت حامل لأول مرة.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إنه يجب على المرأة التفرقة بين الولادة المبكرة وبين الإجهاض حيث إن الولادة المبكرة هى حدوث ولادة الجنين قبل الشهر التاسع بحيث تحدث الولادة خلال الشهر الثامن والسابع بينما الإجهاض هو حدوث ولادة الجنين قبل الشهر السابع.

ويستكمل د. عمرو قائلا "الفرق بين الولادة المبكرة والإجهاض هو أنه فى الولادة المبكرة تكون هناك إمكانية لعيش الطفل وبينما الإجهاض فرص أن يعيش الطفل على قيد الحياة منعدمة".

ويتابع د. عمرو قائلا "أشهر الأسباب التى تؤدى لحدوث الولادة المبكرة هو حدوث انفجار مبكر لجيب الماء، والالتهابات المهبلية وبمجرى البول، وجود تاريخ مرضى للمرأة الحامل فى أكثر من جنين".

وأضاف د. عمرو قائلا "يجب على المرأة التى تعانى من الالتهابات المهبلية وبمجرى البول ضرورة علاجها قبل وأثناء الحمل والاهتمام بأن تكون الملابس الداخلية قطنية والاعتناء بالنظافة الشخصية وشرب المياه بكمية وافية لتخلص من السموم المسببة للالتهابات بمجرى البول".