جهود قبلية ليبية تنجح فى وقف إطلاق النار بين قبيلتى التبو والطوارق

وقع اتفاق لوقف إطلاق النار بين قبيلتى التبو والطوارق الليبيتين بمدينة سبها، الليلة بوساطة ورعاية قبائل الحساونة والربائع والقذاذفة والمحاميد والزوائد وأهل منطقة الناصرية بسبها وبحضور عدد من أعيان الأمازيغ من جبل نفوسة.

جاء الاتفاق، حرصًا من قبيلتى التبو والطوراق بمنطقة الطيورى بمدينة سبها على إيقاف نزيف الدم الذى أصبح يشكل خروجًا عن الدين والأعراف والأخلاق.

ونص الاتفاق على التوقف الفورى عن القتال والاقتتال بين القبيلتين مهتديين بكتاب الله وآياته القرآنية التى تحرم القتال، وعودة جميع العائلات النازحة إلى منطقة الطيورى التى نزحت خلال الأيام الماضية إلى مساكنها وبيوتها اعتبارًا من اليوم الأحد، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى الطرفين.

كما نص الاتفاق على أنه فى حالة اختراق هذا الاتفاق من أحد الأطراف فإن جميع الأطراف الراعية لهذا الاتفاق سوف تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والدينية للطرف المخترق، وعلى الأطراف الراعية للاتفاق الاستمرار فى جهودها ووضع الترتيبات للصلح النهائى.