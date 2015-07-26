200 شاب من "أمناء العاشر من رمضان" يشاركون بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة

بدأت وحدة الشباب بمجلس أمناء العاشر من رمضان بالشرقية تكثيف اجتماعتها بشكل يومى مع كل أطياف الشباب داخل المدينة للمشاركة فى احتفالات قناة السويس الجديدة المزمع افتتاحها يوم 6 أغسطس المقبل.

ومن جهته، أكد المهندس مدحت شهاب رئيس وحدة الشباب بمجلس الأمناء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية ستضم أكثر من 200 شاب من المدينة لتكون احتفالية كبيرة تليق بمدينة العاشر من رمضان والحدث الخاص بافتتاح قناة السويس الجديدة تحت رعاية الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس الأمناء.

وأضاف مدحت شهاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "سيضم البرنامج فقرات كثيرة تعبر عن الفرحة بالمشروع، منها عروض مسرحية، وأغانى جماعية، واستكتشات، وفيلم تسجيلى عن المشروع، بمشاركة أحد المطربين المشهورين والشخصيات العامة".

وأكد شهاب، أنه يتم التواصل مع كل الشباب بنادى الرواد والنادى الاجتماعى ومركز شباب العاشرة ونشطاء صفحة برلمان العاشر وشباب فى حب الله واتحاد شباب العاشر بعقد اجتماعات يومية والتأكيد على تضافر كل الجهود لإنجاح هذا اليوم بعيدا عن أى شعارات خاصة وحتى يتوحد الجميع على هدف واحد من أجل المشاركة باحتفالات القناة، مؤكدا على أنها أيضا ستكون بعيدة عن أى انتماءات سياسية أو حزبية، أو انتخابات البرلمان.

وأضاف شهاب، أن مجلس أمناء العاشر بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان سينظم تزين مدخل مدينة العاشر من رمضان بالإعلام واللافتات التى ترحب الزائرين لمشروع قناة السويس الجديد خلال الاحتفال بافتتاحه والذين سيمرون على مدينة العاشر خلال توجههم لقناة السويس.