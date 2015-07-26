دعوى نشوز ضد زوجة أجهضت نفسها مرتين للحفاظ على جسدها

أقام "طارق.م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجته "فاطمة.س" وطالب فيها بإثبات نشوز زوجته، بعد أن أجهضت نفسها مرتين لخوفها على جسدها وتركها المنزل ورفضها الرجوع إليه.

وحملت الدعوى رقم 1897 لسنة 2015 وذكر فيها الزوج، "طوال 3 سنوات زواج رأيت معها الويل من تعند وتحكم وعدم سماع الكلام، وعندما أطلب منها طلب تقوم الدنيا ولا تهدأ، وللأسف اكتشفت كل دا بعد الزواج، فزوجتى هى الابنة الصغرى لولديها، مدلعة ومحدش يقدر يكلمها ولا بتعرف تشيل مسئولية".

وأضاف الزوج فى دعواه "وصل الأمر بها أن أجهضت حملها مرتين بعد أن صدعتنى بخوفها من الإصابة بالسمنة، وتدهور شكل جسدها، وعندما كنت أمنعها كانت تذهب دون علمى وتفعل ذلك، واكتشفت فيما بعد قيامها بتبديد حلمى بأن يصبح لى ابن".

وتابع الزوج "تركت المنزل ورفضت الرجوع، وعندما حاول أهلها أن يجعلوها ترجع عن عندها تركت لهم المنزل واستأجرت شقة، فاضطرت أن أقيم ضدها تلك الدعوى لأثبت نشوزها بعد أن استنفذت كل المحاولات معها".