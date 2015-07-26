أخبار عاجلة

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟ -
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر -
حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد -
السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دعوى نشوز ضد زوجة أجهضت نفسها مرتين للحفاظ على جسدها

Google+ Print
دعوى نشوز ضد زوجة أجهضت نفسها مرتين للحفاظ على جسدها دعوى نشوز ضد زوجة أجهضت نفسها مرتين للحفاظ على جسدها
أقام "طارق.م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجته "فاطمة.س" وطالب فيها بإثبات نشوز زوجته، بعد أن أجهضت نفسها مرتين لخوفها على جسدها وتركها المنزل ورفضها الرجوع إليه.

وحملت الدعوى رقم 1897 لسنة 2015 وذكر فيها الزوج، "طوال 3 سنوات زواج رأيت معها الويل من تعند وتحكم وعدم سماع الكلام، وعندما أطلب منها طلب تقوم الدنيا ولا تهدأ، وللأسف اكتشفت كل دا بعد الزواج، فزوجتى هى الابنة الصغرى لولديها، مدلعة ومحدش يقدر يكلمها ولا بتعرف تشيل مسئولية".

وأضاف الزوج فى دعواه "وصل الأمر بها أن أجهضت حملها مرتين بعد أن صدعتنى بخوفها من الإصابة بالسمنة، وتدهور شكل جسدها، وعندما كنت أمنعها كانت تذهب دون علمى وتفعل ذلك، واكتشفت فيما بعد قيامها بتبديد حلمى بأن يصبح لى ابن".

وتابع الزوج "تركت المنزل ورفضت الرجوع، وعندما حاول أهلها أن يجعلوها ترجع عن عندها تركت لهم المنزل واستأجرت شقة، فاضطرت أن أقيم ضدها تلك الدعوى لأثبت نشوزها بعد أن استنفذت كل المحاولات معها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365