محامى "وايت نايتس": أيادٍ خفية حاولت تلفيق الاتهام للمتهمين

قال فتحى خضر المحامى ودفاع متهمى عدد من مشجى نادى الزمالك المعروفين باسم "وايت نايتس" فى قضيتى "الشروع فى اغتيال مرتضى منصور"، و"اقتحام نادى الزمالك"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الجلسة القادمة ستشهد فض الأحراز ومرافعة الدفاع، مؤكدا على أن موقف سيد مشاغب جيد فى القضية، نظرا لعدم تواجده على مسرح الأحداث، فضلا من أنه سيستفيد من التصالح بين مرتضى منصور وباقى المتهمين المخلى سبيلهم.

وأضاف "خضر"، قائلا إنه على الرغم من أن مرتضى منصور تصالح مع المتهمين دون سيد مشاغب، إلا أن المحكمة ستأخذ ذلك فى عين الاعتبار، أثناء حكمها على مشاغب، قائلا نصا: "مش علشان أنا أسمر يبقا أتصالح مع السمر إلى زيى وأسيب البيض".

واختتم "خضر" حديثه مؤكدا على أن شهادة فرد الأمن التى أدلى بها أمام المحكمة أمس جيدة جدا وتصب فى صالح المتهمين فى القضية، وأن المصابين فى الأحداث أصيبوا بنيران صديقة، من زملائهم من أفراد الأمن، وأن من بين الطلقات التى تم تحريزها فى القضية، طلقات لم تستخدم، مما يدل على وجود يد ما حاولت تلفيق الاتهام.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى قد قررت أمس السبت تأجيل محاكمة عناصر ألتراس "وايت نايتس" فى قضيتى "الشروع فى اغتيال مرتضى منصور"، و"اقتحام نادى الزمالك"، لجلسة 8 سبتمبر المقبل لسماع باقى الشهود.