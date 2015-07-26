"أمن مطروح" يضبط 4 سيارات محملة بملابس وسجائر وألعاب نارية مهربة بسيوة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سيوة بمحافظة مرسى مطروح، بالتنسيق مع عناصر من القوات المسلحة، من ضبط عدد 3 سيارات لاند كروزر وسيارة نقل بدون لوحات معدنية، محملة بكمية كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، مهربة عبر الحدود من ليبيا، اشتملت المضبوطات على ملابس وألعاب نارية وأدوية بيطرية ومستحضرات تجميل.

وهرب قائدو السيارات حال استيقافهم تاركين السيارات، وتم العرف عليهم وهم: "إبراهيم.ا.ا، (30 سنة) مزارع وفايز م.ف، (33 سنة) مزارع، وميلاد م.ف، (27 سنة)، مزارع، ومبروك.ف (25 سنة) مزارع"، وجميعهم من سيوة.

بتفتيش السيارات، تبين أنها محملة بـ154 كرتونه تحوى 1848 قطعة ملابس مدنية، مختلفة الأشكال والماركات، و209 كرتونة تحوى على 125 و400 صاروخ ألعاب نارية و77 كرتونة تحوى على 2216 زجاجة أدوية بيطرية و16 كرتونة تحوى 198 زجاجة شامبو، تم تهريبها وإدخالها البلاد بطرق غير مشروعه دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، تحرر المحضر اللازم جنح تهريب سيوة وجارِ العرض على النيابة.



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