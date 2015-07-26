موظف يسرق سيارة تشبه سيارته المحطمة ويستبدل لوحاتهما المعدنية بالزيتون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على موظف وراء سرقة سيارة ربة منزل بمنطقة الزيتون، والذى اعترف بسرقتها لكونها نفس موديل سيارته التى تحطمت نتيجة حادث، وهو ما دفعه لسرقتها واستبدال اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته المحطمة عليها، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى ضباط قسم شرطة الزيتون بلاغا من المواطنة "منى حامد شحاتة" 74 سنة، ربه منزل، ومقيمه دائرة القسم باكتشافها سرقه السيارة ملكها رقم "هـ وج 954 " ماركة هوندا سيفيك حمراء اللون موديل 1993 من أسفل العقار سكنها ولم تتهم أحدا أو تشتبه فى أحد.

وأضافت المبلغة أنها تلقت اتصال هاتفى من مجهول مفادها طلب 5 آلاف جنيه مقابل إعادة السيارة، وعلى الفور تم استدراج المتهم وتحديد موعد للتقابل أمام مبنى سينما الزيتون، لاستلام المبلغ المالى، وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتبين أنه "محسن ع ع" 33 سنة، موظف.

وبمواجته اعترف بسرقه السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضاف بقيامه بتثبيت اللوحات المعدنية أرقام ف د ب 128 عليها والخاصة بسيارة ملكه من ذات الماركة والموديل والتى أتلفت نتيجه حادث، وبعرض السيارة على المجنى عليها تعرفت عليها واتهمته بالسرقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامه التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.